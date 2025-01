Francia, jet bersaglio dei radar russi. Parigi insorge: "Atto di guerra"

17 gennaio 2025 a

a

a

Un radar dell’esercito russo ha preso di mira un aereo da pattugliamento marittimo francese mentre sorvolava il Mar Baltico. Una misura di "intimidazione" che il ministro delle Forze armate di Parigi Sèbastien Lecornu definisce "non accettabile".

L’Atlantique-2 della Marina francese, che stava effettuando un volo di sorveglianza come parte dell’operazione Baltic Sentry della Nato in risposta ai danni ai cavi sottomarini che si sospetta essere stati causati dalla Russia, è stato vittima di un "tentativo di disturbo" nonché una "designazione tramite radar di controllo del tiro", secondo una comunicazione dell’esercito francese. Secondo Parigi, il caccia francese era "il bersaglio delle misure intimidatorie russe".

"Scrumble sul Mar Baltico". Germania, caccia tedeschi intercettano aereo da ricognizione russo | Guarda

L’ aereo "stava pattugliando lo spazio aereo internazionale sopra il Mar Baltico e è stato illuminato dal radar di controllo del tiro di un sistema di difesa terra-aria S400". "Questa aggressiva azione russa non è accettabile", ha affermato Lecornu. "I nostri eserciti continueranno ad agire per difendere la libertà di navigazione negli spazi aerei e marittimi internazionali", ha aggiunto. Questo tipo di incidente è "piuttosto grave", è "piuttosto diffuso e va ben oltre i confini dell’Europa", ha stimato il generale americano Christopher Cavoli, comandante delle forze Nato in Europa, durante una conferenza stampa a Bruxelles. Insomma è sempre più alta tensione tra Mosca e Parigi.