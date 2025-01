Donald Trump, inauguration day: la diretta del giuramento. Putin si congratula con Trump

20 gennaio 2025 a

a

a

Il giorno di Donald Trump: alle 12 in punto (le 18 italiane) il tycoon presta giuramento e si insedia come 47esimo presidente degli Stati Uniti, dopo essere già stato il 45esimo nel 2016. Insieme a lui si insedia anche il vice, J.D. Vance, 40 anni. Si tratta del terzo vicepresidente più giovane della storia americana. La cerimonia avviene davanti al presidente della Corte Suprema John Roberts e si svolge di fronte al Campidoglio, il parlamento americano, dove in genere si radunano centinaia di migliaia di spettatori. Quest'anno è stato necessario spostare il giuramento al chiuso per via delle rigide temperature degli ultimi giorni a Washington. Segui la diretta di Liberoquotidiano.it.



Ore 15.30 - Meloni: "Sfide globali e interconnesse, qui per rafforzare le relazioni"

"Penso sia molto, molto importante per una nazione come l'Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e rafforzare quella relazione, in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, a Washington per l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, in un messaggio trasmesso su Rainews24.

Ore 15.22 - Meloni, Milei e Boris Johnson in chiesa con Trump

Nella chiesa di St. John's, a pochi passi dalla Casa Bianca, si sta concludendo la tradizionale funzione religiosa che precede la cerimonia di insediamento. Donald Trump e JD Vance stanno partecipando alla funzione, insieme ai membri delle proprie famiglie. Tra le altre personalità presenti, oltre alla premier Giorgia Meloni, ci sono Robert F. Kennedy Jr, Tulsi Gabbard e il presidente argentino Javier Milei. Secondo quanto riporta il pool al seguito del presidente eletto, sono presenti anche Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e l'ex premier britannico Boris Johnson. Dopo la funzione, Trump si recherà alla Casa Bianca per un tè offerto dal presidente Joe Biden e dalla first lady Jill.

Ore 15.14 - Putin si congratula con Trump

Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con il presidente eletto Usa Donald Trump per il suo insediamento per un nuovo mandato alla Casa Bianca. "Ci congratuliamo con il presidente eletto degli Stati Uniti d'America per l'assunzione del suo incarico", ha detto Putin durante una riunione con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo, di cui riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Ore 14.50 - Trump e Melania arrivati alla Chiesa di St John

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Ttrump, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato alla chiesa di St John, non lontano dalla Casa Bianca, per partecipare alla funzione religiosa prima del giuramento.