Melania Trump si presenta così a "casa" di Biden: la scelta che fa impazzire gli Usa

20 gennaio 2025 a

a

a

La first lady Melania Trump ha scelto uno stilista americano indipendente per il suo outfit alla cerimonia di insediamento del marito Donald Trump alla Casa Bianca: come nota il sito della rivista Vogue, Melania indossa un sofisticato completo cappotto e gonna blu navy del newyorkese Adam Lippes con abbinato cappello a falda larga con un nastro bianco di Eric Javits, anche lui statunitense. Insomma una scelta nazionalista, quella della nuova first lady.

Sebbene Melania abbia indossato principalmente marchi europei durante il primo mandato del marito - Dolce & Gabbana e Alexander McQueen erano due dei suoi preferiti - e per gran parte della sua recente campagna elettorale - scegliendo Christian Dior la sera delle elezioni - la scelta di Lippes sembra particolarmente mirata.

Melania Trump, il piano della first-lady: ecco come è pronta a riprendersi la scena

Gran parte della più recente campagna di Trump si è concentrata sul rafforzamento dell’economia americana. L’omonimo marchio dello stilista nato e residente a New York è un’azienda indipendente con poco più di un decennio di vita, una scelta decisamente diversa dal colosso della moda americano Ralph Lauren, che ha vestito la First Lady per l’insediamento del 2017.