Melania Trump, scoppia la polemica sul cappello: "Jacqueline non lo avrebbe mai fatto"

"È una donna bella, elegante, sofisticata. Nascondere il suo viso sotto un grande cappello a falde larghe mi sembra esagerato, quasi fuori luogo, chissà, forse per attirare l’attenzione. Non è da lei, è sempre stata misurata, equilibrata nella scelta dei suoi look".

È quanto ha dichiarato all’Adnkronos Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni, commentando l’outfit, firmato Adam Lippes, della first lady Melania Trump scelto per l’insediamento del marito alla Casa Bianca. "Jacqueline Kennedy, ’signora dell’eleganza assoluta - aggiunge Dominella- non avrebbe mai indossato un cappello a falde larghe. Sapeva attirare l’attenzione con un semplice e coloratissimo ’pillbox hat’".

Nei giorni scorsi era scattato un vero e proprio toto-abito riguardo l’outfit che avrebbe scelto Melania Trump in occasione dell’insediamento di suo marito a 47esimo presidente degli Stati Uniti. La First Lady, ha deciso di indossare oggi un completo blu scuro e avorio, con cappotto e gonna, di Adam Lippes, e un cappello coordinato di Eric Javits. L’etichetta, dell’omonimo stilista, nato e residente a New York con esperienza in Ralph Lauren e Oscar de la Renta, è un’azienda indipendente nata una decina di anni fa. Lippes era già stato uno stilista di riferimento per Melania Trump che aveva indossato uno chemisier a righe bianche e nere la scorsa estate.