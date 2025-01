Ryazan, raffineria in fiamme: scappano tutti, Kiev scatena l'inferno in Russia

24 gennaio 2025 a

a

a

Raffineria in fiamme a Ryazan in Russia: ad attaccarla la scorsa notte è stata l'Ucraina. Tra gli obiettivi anche un deposito di carburante. Lo ha riferito il capo del Centro contro la disinformazione del Consiglio nazionale Sicurezza e Difesa dell'Ucraina, Andrí Kovalenko, sui suoi social. "Molte esplosioni in diverse regioni della Russia", ha scritto Kovalenko, dichiarando che la raffineria attaccata è una delle più importanti dell'industria petrolifera russa. "Si trova nella regione di Ryazan e svolge un ruolo importante nella fornitura di carburante, sia civile che per il complesso militare-industriale russo", ha aggiunto, spiegando che la raffineria fornisce gas agli aerei russi, diesel e altri tipi di prodotti ai carri armati, agli aerei e alle navi russe.

Kovalenko, poi, ha riferito anche di un nuovo attacco contro la fabbrica "Kremni" nella regione di Bryansk, che produce microchip per missili, droni e altre tecnologie militari russe ed era già stata attaccata in precedenza dall'Ucraina. Intanto, le autorità russe hanno annunciato l'abbattimento di circa 125 droni lanciati dalle forze armate ucraine contro il proprio territorio, di cui sei sopra la capitale Mosca, senza specificare se ci siano state vittime o danni. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato sul suo account Telegram che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto 123 droni lanciati contro varie regioni del Paese, oltre a uno sopra la penisola di Crimea.

In particolare, sono stati intercettati 37 droni sopra la regione di Bryansk, 20 a Ryazan, 17 rispettivamente a Kursk e Saratov, sette a Rostov, sei a Mosca e Belgorod, tre a Leningrado e Voronezh e due a Tula, Oryol e Lipetsk.