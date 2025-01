Gaza, Hamas rilascia le 4 soldatesse ostaggio israeliane: mostrate come un trofeo

25 gennaio 2025 a

a

a

Hamas libera altri quattro ostaggi israeliani nell'ambito dell'accordo con Tel Aviv sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri. In mattinata, a tornare libere dopo oltre 15 mesi di prigionia sono le soldatesse Liri Albag di 19 anni, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy, tutte di 20 anni. Per ciascuna delle donne civili in ostaggio, l'intesa prevede che Israele rilasci 30 prigionieri palestinesi. Per ciascuna delle donne soldato in vita dell'Idf, devono invece essere rilasciati 50 prigionieri. Quindi oggi sono 200 i detenuti rilasciati. Le quattro donne sono comparse in uniforme a Palestine Square, a Città di Gaza, per essere consegnate al personale della Croce Rossa, che le riporterà in Israele. Le giovani, tenendosi per mano, sono salite a favore di telecamera sul palco allestito da Hamas nella piazza.

Per i funzionari della sicurezza israeliana, Hamas intende usare il rilascio delle quattro soldatesse osservatrici per inscenare una sorta di spettacolo, con una parata militare. L'obiettivo? Rendere evidente che le donne che sono state rapite il 7 ottobre sono militari. A riferirlo i media locali rilanciando le immagini in diretta da Gaza. Per l'occasione, infatti, Hamas ha allestito un palco per il rilascio delle soldatesse rapite e per il loro trasferimento alla Croce Rossa, che poi firmerà i moduli di trasferimento su un tavolo.

Al Jazeera nel frattempo ha diffuso le immagini di quattro veicoli della Croce rossa e di altre automobili di Hamas che sono in piazza Palestina, a Gaza City. Le immagini mostrano anche decine di miliziani di Hamas e della Jihad islamica in uniforme militare. Le Forze di difesa israeliane, invece, hanno annunciato di aver completato i preparativi per il ritorno degli ostaggi dopo 477 giorni di permanenza a Gaza, dal 7 ottobre 2023. Da parte sua, Hamas ha annunciato di aver ricevuto la lista di 200 prigionieri palestinesi rilasciati da Israele oggi.

#BREAKING All four of the female hostages have been paraded on stage pic.twitter.com/5dWBRiJliy — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 25, 2025