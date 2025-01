Kursk, il massacro dei nordcoreani in trincea: il suicidio dopo l'urlo "per il generale Kim"

27 gennaio 2025 a

A quanto pare la sfida di Kim Jong Un contro l'Occidente si sta rivelando un clamoroso flop. I suoi battaglioni sul campo, al fianco di quelli di Putin, stanno facendo una fine orrbile. Le truppe nordcoreane, infatti, si sarebbero temporaneamente ritirate dalla linea del fronte nel Kursk, dopo aver subito pesanti perdite. Lo ha detto a Sky News un comandante delle forze speciali ucraine, proprio mentre Mosca afferma di aver ripreso il controllo della zona di Nikolayevo-Darino, piccola località conquistata dalle truppe ucraine durante l’offensiva lanciata nella regione russa del Kursk nell’agosto dello scorso anno. "Puls", questo il nome in codice del militare, ha affermato che è probabile che gli uomini di Kim Jong-Un stiano imparando la lezione dagli errori commessi durante i primi sanguinosi scontri con i soldati ucraini, e si sarebbero ritirati per curare i feriti o aspettare i rinforzi. "Penso che torneranno presto", ha aggiunto, parlando da una base segreta nel nord-est dell’Ucraina. Le interviste con diverse militari ucraini rivelano dettagli notevoli su come i nordcoreani hanno combattuto da quando sono arrivati ​​sul campo di battaglia nel Kursk nelle settimane scorse.

Emerge un’apparente iniziale mancanza di consapevolezza circa le minacce provenienti dai droni e dall’artiglieria, con i soldati nordcoreani che attaccano a piedi, come accadeva durante la Seconda Guerra Mondiale, in gruppi di 20, 40 o persino 60 uomini, rendendosi in questo modo facili bersagli, continuando ad andare avanti nonostante siano sotto il fuoco ucraino e con compagni uccisi e feriti intorno a loro.

I soldati di Pyongyang cancellano continuamente le prove della loro presenza dalla zona di guerra, recuperando i feriti e i morti. Rifiutano di essere presi vivi, preferendo farsi esplodere con delle granate piuttosto che rischiare la cattura. Puls ha persino affermato che si è sentito un soldato nordcoreano urlare "Per il generale Kim Jong-Un" prima di uccidersi. Esiste inoltre uno scarso coordinamento tra le forze nordcoreane e russe a causa della barriera linguistica. Un soldato ha affermato che le intercettazioni radio hanno rivelato che i nordcoreani avevano preso di mira accidentalmente le posizioni russe. Ha anche dichiarato che avrebbero preso d’assalto le posizioni ucraine, subendo perdite, ma che le truppe russe non sarebbero poi riuscite a sfruttare i guadagni di questi attacchi. L’equipaggiamento dei soldati nordcoreani è migliore rispetto a quello di molti militari russi, compresi i fucili e le uniformi. Tuttavia, i primi non possiedono armature pesanti e si spostano soltanto a piedi e usano golf cart per trasportare le munizioni. «Sono tutti ben rasati e perfettamente curati, come modelli - ha detto Puls - È anche difficile stabilire la loro età. Sembrano tutti avere tra i 25 e i 35 anni, forse fino a 40». Il dispiegamento delle truppe nordcoreane non è mai stato confermato ufficialmente. L’Ucraina e i suoi alleati occidentali affermano che Pyongyang ha inviato 11.000 soldati per unirsi alla guerra russa, concentrandosi sul rafforzamento delle linee di fanteria nella regione di Kursk, dove le truppe ucraine hanno conquistato ampie fasce di territorio in un’invasione a sorpresa lo scorso agosto. Né Kim Jong-Un, né Vladimir Putin hanno confermato ufficialmente l’impiego di truppe nordcoreane, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la scorsa settimana che circa 4.000 soldati nordcoreani sono già stati uccisi o feriti.