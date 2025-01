"Milos Vucevic si è dimesso": terremoto nei Balcani, la Serbia è una polveriera

28 gennaio 2025 a

Il primo ministro serbo, Milos Vucevic, si è dimesso, cedendo alla pressione degli studenti che da mesi manifestano contro il governo per il crollo di una pensilina che, lo scorso novembre, ha ucciso 15 persone alla stazione di Novi Sad, da poco ristrutturata.

Lo riporta il quotidiano Veernje novosti. Le manifestazioni hanno finito per coinvolgere vasti strati della popolazione e la tragedia di Novi Sad è stata la miccia che ha fatto esplodere il malcontento per la corruzione e l’inefficienza di cui è accusato l’esecutivo. Questa mattina, forse già raggiunti dalle indiscrezioni, migliaia di dimostranti hanno sgomberato un importante intersezione stradale di Belgrado che occupavano da 24 ore. Vucevic è stato accusato di corruzione insieme al presidente serbo Aleksandar Vucic per l’incidente a Novi Sad, dove lo scorso 1° novembre il crollo di una pensilina della stazione ha causato la morte di 15 persone. Le dimissioni di Vucevic porteranno probabilmente a elezioni parlamentari anticipate. Le dimissioni devono essere confermate ora dal Parlamento serbo, che ha 30 giorni per scegliere un nuovo governo o indire elezioni anticipate.