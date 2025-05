Migranti armati verso Trieste, conflitto a fuoco con la polizia serba

Un conflitto a fuoco tra un gruppo di migranti armati e la polizia di Belgrado sarebbe avvenuto sulla rotta balcanica, fra la Serbia occidentale e la Croazia . Negli ultimi tempi quel percorso, il cui capolinea è Trieste , è sempre più preso d'assalto da bande armate composte soprattutto da cittadini afghani, che gestiscono il traffico o prendono in ostaggio i migranti per incassare più soldi da parenti e amici in patria o in Europa. Inoltre, come si legge sul Giornale, la polizia speciale bosniaca avrebbe scoperto anche che alcuni membri dei gruppi armati viaggiavano liberamente con carte d’identità ottenute in Italia.

Intanto, l'agenzia Frontex ha registrato "un’impennata della violenza da parte dei trafficanti", che spesso sono i migranti stessi organizzati in bande armate. Secondo un'inchiesta del portale d’informazione BalkanInsight, la banda più pericolosa si farebbe chiamare Bwk e sarebbe composta in gran parte da afghani esperti in termini di armi. Si pensa, infatti, che possa trattarsi di ex uomini delle forze di sicurezza di Kabul o di terroristi islamici. Per quanto riguarda il loro modus operandi, I gruppi armati sequestrano i migranti e li torturano, poi inviano i video a familiari e amici per chiedere un riscatto o più soldi per proseguire il tragitto. Le cifre partono da 400 euro e arrivano fino a 10mila se si pensa che la vittima possa provenire da una famiglia agiata.