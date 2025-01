Groenlandia, la premier danese prepara l'esercito contro Trump: caos alla Nato

29 gennaio 2025 a

Donald Trump vuole la Groenlandia. La Danimarca, però, non resta a guardare. La premier Mette Frederiksen ha intrapreso una sorta di mini tour europeo, visitando Parigi, Berlino e Bruxelles. In queste tre metropoli - le più importanti in Ue - ha trovato dei chiari alleati nel contrastare le mire espansionistiche del nuovo presidente degli Stati Uniti. "Se la Danimarca richiederà la solidarietà degli Stati membri dell’Unione europea, la Francia risponderà presente", ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot. "I confini non si cambiano con la forza", il commento di Olaf Sholz. Stesso discorso anche per Kaya Kallas, Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza dell’Ue: "Non stiamo negoziando sulla Groenlandia, anzi, stiamo supportando il nostro Stato membro, la Danimarca, e la sua regione autonoma". Tra questi, però, non c'è il segretario della Nato.

Mark Rutte, il segretario della Nato, si trova alle prese con una situazione molto complicata da gestire. All'interno dell'Alleanza atlantica due stati membri sono in aperto conflitto tra loro. "Abbiamo discusso del lavoro che stiamo facendo insieme per migliorare la sicurezza nel Mar Baltico, sostenere l’Ucraina e investire di più nella difesa, anche nell’Artico", ha commentato Rutte su X tralasciando però la questione Groenlandia.

E mentre cerca sponde diplomatiche per tentare di frenare le mire di Trump, la Danimarca si attrezza anche sul piano militare. Stando a quanto riporta il Tempo, governo ha annunciato che intende stanziare 14,6 miliardi di corone - due miliardi di euro - per rafforzare la sicurezza nell’Artico. "Il livello di minaccia è aumentato. Dobbiamo rafforzare la nostra difesa in queste regioni", ha dichiarato il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen. Ciò nonostante, la Danimarca esprime sicurezza. "Trump non avrà la Groenlandia", ha assicurato il ministro degli Esteri, Lars Lokke Rasmussen.