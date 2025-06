Legrottaglie, Piantedosi: "Medaglia agli agenti indagati", schiaffo alla sinistra

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha proposto una medaglia al valore civile per i due poliziotti di Taranto, il vice ispettore Ivan Lupoli e il sovrintendente Giuseppe Cavallo, per il loro intervento del 12 giugno per catturare i responsabili dell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. Durante l’azione, uno dei rapinatori è stato ucciso, e i due agenti sono indagati per omicidio colposo. Al Viminale, insieme al capo della polizia Vittorio Pisani, Piantedosi ha espresso ai poliziotti la sua “sincera gratitudine e l’apprezzamento per il coraggio, la professionalità, la determinazione e il senso del dovere profusi nella circostanza anche a rischio della propria incolumità”. Ha sottolineato che “l’essere sempre al servizio della comunità” riflette i valori delle Forze di polizia, aggiungendo: “Seppur nulla potrà alleviare il dolore per la tragica morte del militare, quanto fatto da Ivan e Giuseppe non verrà dimenticato”.