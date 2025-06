Kate Middleton non è ad Ascot: indiscrezioni da brividi

Il concorso ippico più blasonato al mondo, il Royal Ascot, era pronto ad accogliere Kate Middleton, ma all’ultimo la principessa del Galles ha annullato la partecipazione. La rinuncia, ha scritto il Guardian, è stata dettata dalla necessità di trovare un equilibrio tra gli impegni pubblici e la cura contro il cancro.



È sorto il sospetto che Kate possa essersi sentita male all’improvviso, visto che il suo nome è stato cancellato dalla lista dei presenti dopo mezz’ora dall’annuncio che avrebbe preso posto nella seconda carrozza del corteo reale. Kensington Palace ha fatto sapere che Catherine è rimasta dispiaciuta di non poter partecipare ad Ascot insieme con il marito William. Dopo mesi di indiscrezioni, la stessa principessa aveva confermato a gennaio di essere in via di guarigione. Da allora ha gradualmente ripreso i suoi impegni pubblici e nelle ultime settimane è stata vista spesso a eventi di particolare rilievo.