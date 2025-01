Trump, "centro migranti a Guantanamo". E la sinistra impazzisce

30 gennaio 2025 a

"Creeremo un centro migranti a Guantanamo": il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo proprio con questo obiettivo. Il penitenziario di Guantanamo Bay è stato definito dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, il "posto perfetto" per la custodia degli immigrati irregolari deportati dalle autorità federali statunitensi. Intervistato dall'emittente televisiva Fox News sul memorandum firmato da Trump per ampliare e riconvertire la struttura per la detenzione di migranti irregolari, Hegseth ha dichiarato: "Non vogliamo criminali clandestini negli Stati Uniti nemmeno un minuto in più del necessario". E ancora: "Trasferiamoli a Guantanamo Bay, dove possono essere mantenuti in sicurezza fino alla loro deportazione verso il loro Paese d'origine".

L'ordine esecutivo annunciato dal tycoon prevede l'allestimento di una struttura per immigrati da 30mila posti a Guantamo, per "rinchiudere i peggiori criminali stranieri che minacciano gli americani". Trump ha spiegato che negli Usa si è "raggiunto un livello record di contenimento dell'immigrazione, nessuno tenta di entrare" e ha assicurato che la "pensione" degli americani e la "sanità" non verranno toccate da "ciò che stiamo facendo o faremo", probabilmente riferendosi al congelamento dei fondi federali. Infine, per quel che riguarda il lavoro, si è detto contrario allo smart working: "Gli impiegati federali tornino in ufficio oppure saranno licenziati".