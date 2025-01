Hamas libera Arbel Yehoud e Gadi Mozes: ultimo sfregio a Israele, "davanti a casa di Sinwar"

30 gennaio 2025 a

a

a

Lo sfregio definitivo agli israeliani Hamas lo manda in scena a Khan Younis, in occasione del rilascio di altri due ostaggi civili imprigionati a Gaza dal 7 ottobre 2023: Arbel Yehoud e l'80enne Gadi Mozes verranno liberati e consegnati alla Croce Rossa all'esterno delle rovine della casa dell'ex leader di Hamas Yahya Sinwar., ucciso dall'IDF in un blitz lo scorso ottobre a Rafah.

Per loro non è stato allestito nessun palco, a differenza di quanto accaduto in mattinata con Agam Berger, la soldatessa israeliana rilasciata a Jabalia, nel nord di Gaza. La ragazza è stata esposta come un trofeo con una medaglia al collo e una specie di "attestato" in mano, quindi passata in consegna agli uomini della Croce Rossa. Confermato invece il macabro rituale dei jihadisti: i miliziani palestinesi hanno posato accanto all'ostaggio in tutta mimetica, passamontagna e mitra spianati.

A Khan Younis, intanto l'auto con a bordo i sette ostaggi da rilasciare (oltre a Yehoud e Mozes, liberati anche cinque thailandesi) è circondata da una folla di persone, vicino al punto di consegna, e fa fatica a passare. Sul posto avrebbe dovuto essere allestito un podio, come avvenuto nelle liberazioni precedenti, ma al-Jazeera ha riferito che vista la situazione non è stato possibile: "A causa dell'enorme folla di palestinesi venuti per salutare la resistenza palestinese e per assistere alla cerimonia di consegna, la prima nel sud della Striscia di Gaza, il palco non potrà essere allestito". Per questo motivo non verrà effettuata alcuna cerimonia particolare.