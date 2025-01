Germania, il sondaggio dice 70%: Afd inarrestabile, qui può saltare la vecchia Europa

31 gennaio 2025 a

Cdu e Afd, storicamente molto lontani dal punto di vista politico, la pensano allo stesso modo - o quasi - sul tema dell'immigrazione. E il voto congiunto dell'altroieri, mercoledì 30 gennaio, sulle mozioni per il contenimento dei flussi di migranti e il rafforzamento delle frontiere rappresenta una conferma lampante. Come se ciò non bastasse, dalla Germania è arrivato anche un sondaggio che fa tremare la sinistra tedesca.

Stando al sondaggio, il 67% dei tedeschi vorrebbe che la Spd del cancelliere Olaf Scholz unisse i propri voti a quelli della Cdu (e quindi alla destra di Afd) per veder approvato il disegno di legge sul contenimento del flusso dei migranti. Il 20%, secondo la Bild, è invece di parere contrario. Il 76,4% degli interpellati non concorda con l’attuale politica migratoria del governo federale, che giudica piuttosto negativamente, contro il 15,9% di parere contrario. Il 69% del campione approva il fatto che il Bundestag abbia dato luce verde alla mozione sull’immigrazione mercoledì, una delle due approvate con il voto dell’Afd. Concorda su questo anche il 53% degli elettori Spd. Contrario il 21,3%.

Il 44% dei cittadini tedeschi, invece, non vede di buon occhio il fatto che i provvedimenti siano passati grazie al ruolo fondamentale svolto da Afd. Positivo il 35,3% del campione. Infine, Il 51,7% sostiene che la Germania dovrebbe decidere di respingere gli immigrati illegali alle sue frontiere, anche se ciò viola le attuali leggi dell’Ue. Il 35,5% è contrario.