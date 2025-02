Elon Musk, soldi a terroristi e truffatori: la scoperta al Tesoro che sconvolge gli Usa

Il presidente americano Donald Trump ha affidato al suo ormai braccio destro Elon Musk il nuovo ministero dell’Efficienza statale (Doge), un dicastero senza portafoglio più simile a una task force che a un ministero vero e proprio. Nonostante questo, tra i poteri del ceo di X e Tesla ci sarebbe l’accesso al sistema di pagamenti centralizzato del Tesoro Usa. Un sistema da cui passano i bonifici delle pensioni, il pagamento degli interessi sui titoli del debito, i trasferimenti da Washington agli enti locali, oltre a vari pagamenti a chi fornisce servizi alla pubblica amministrazione. La Casa Bianca ha motivato questa novità dicendo che il nuovo ente deve avere le informazioni necessarie a completare la sua missione, ovvero ridurre i costi e raggiungere gli obiettivi di risparmio. In ogni caso, secondo l’esecutivo americano, come riporta Federico Rampini sul Corriere della Sera, questo accesso avverrà in modalità di "sola lettura", dunque a fini conoscitivi, escludendo la possibilità che i tecnici del Doge interferiscano nei pagamenti.

L'allarme è scattato quando il miliardario su X ha fatto sapere che i suoi collaboratori avrebbero scoperto, al Tesoro, "ordini di effettuare sempre i pagamenti, anche quando i beneficiari sono gruppi terroristici o soggetti colpevoli di frodi". Ora, comunque, la preoccupazione tra gli oppositori è quella di una possibile "invasione di campo" dei collaboratori di Musk. In allerta, dopo questa novità, ci sono soprattutto tecnocrati e burocrati della pubblica amministrazione.

In passato, tra l'altro, Musk ha avuto diversi scontri proprio con la pubblica amministrazione, che ora teme una sorta di "vendetta". La sua SpaceX, per esempio, ha dovuto far fronte più volte alle resistenze dell’agenzia spaziale Nasa, che voleva continuare a utilizzare un'azienda vecchia come Boeing. Solo quando quest'ultima è andata davvero in malora, la Nasa ha finito per affidare a SpaceX molte delle missioni spaziali, con risultati migliori e costi inferiori.

The @DOGE team discovered, among other things, that payment approval officers at Treasury were instructed always to approve payments, even to known fraudulent or terrorist groups.



They literally never denied a payment in their entire career.



Not even once. https://t.co/kInoGWdw4C