Donald Trump junior nel mirino della sinistra: "Spara alle anatre in un'area protetta, il governo spieghi"

Ora la sinistra si scatena anche contro il figlio di Donald Trump. Un video pubblicato su un sito Usa infatti ha acceso i riflettori su un episodio a Venezia che coinvolge il figlio del presidente degli Stati Uniti. Durante una vacanza trascorsa a Venezia lo scorso dicembre, Donald Trump Junior, in compagnia della sua nuova compagna e di alcuni amici, avrebbe partecipato a una battuta di caccia in laguna, registrata in un'area che risulta essere tutelata.

Le riprese, che mostrano momenti di caccia in una località identificata come Valle Pirimpie’ a Campagna Lupia, hanno immediatamente suscitato la reazione della sinistra politica. Il caso ha fatto tanto scalpore da arrivare al Consiglio regionale veneto, dove l'immancabile Pd ha presentato un'interrogazione, e in Parlamento, con la richiesta di intervento rivolta al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, da parte di una deputata di Avs.

"Le diverse scene di caccia nella laguna di Venezia, verosimilmente girate recentemente in Valle Pirimpie’ a Campagna Lupia - dice il consigliere regionale Andrea Zanoni dei dem - l’area è tutelata dalle norme europee e fa parte di un sito della Rete Natura 2000 UE, come Zona speciale di conservazione denominata laguna medio-inferiore di Venezia”.

Nel video compaiono diverse persone, e si riconosce anche la presenza di Donald Trump Junior. In una scena in particolare, il giovane viene ripreso mentre descrive le anatre abbattute, tra cui spicca in primo piano una specie rara.

“In un frame del video, peraltro, Trump apparirebbe mentre descrive le anatre abbattute, tra le quali si scorge in primo piano una Casarca, un’anatra molto rara in tutta Europa dal colore quasi per intero arancio-ruggine”, dice Zanoni, che ricorda come sia vietata la caccia per i non residenti in Italia.

“Chiediamo con una interrogazione al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin di spiegare cosa sia accaduto, visto che l'abbattimento di specie protette è un reato, inoltre se corrisponde al vero che tra quei partecipanti fosse presente Donald Trump Junior, figlio del presidente degli Stati Uniti", tuona la deputata di Avs Luana Zanella di Antonio Fraschilla. Insomma, il caso inizia a montare.