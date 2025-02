Gaza, i corpi degli ostaggi ebrei spiegano cos'è Hamas e la differenza con Israele

10 febbraio 2025 a

a

a

Non diteci più che non la vedete, la differenza (di più, l’abisso) di civiltà, a meno poi di non essere coerenti fino in fondo e di non dichiarare il vostro antisemitismo, al caviale o in camicia nera è solo una variante. La differenza comportamentale, etica, ontologica, è scavata nei volti degli “ostaggi” (ma è un altro termine improprio, quelli erano detenuti all’inferno come lo erano i loro nonni a Buchenwald o a Dachau), rimbomba nei loro sguardi peggio che vuoti, saccheggiati per sempre, si affaccia tragicamente beffarda sconvolgendo le certezze residue di un ritorno a una vita normale che non ci sarà mai più. (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente su www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Giovanni Sallusti in versione integrale