Elly Schlein, i ministri del suo governo: tutti i nomi

Dalla Schleinosfera, agglomerato di materiale interstellare non ancora ben noto alla scienza, all’ufficio di Palazzo Chigi, forse con la fascia tricolore indossata alla Miss Italia. Elly, riferisce Roncone sul Corriere, «s’immagina già premier»: «Non è un sogno, raccontano. Ha un piano ben preciso», e figuriamoci se era impreciso. Il trionfo, nella mente della segretaria, è una solida realtà: normale dunque che «molti dem già si divertano a giocare al totoministri». Tra le idee meravigliose c’è quella di Giuseppe Conte o comunque dei 5Stelle alla Farnesina, «perché di una cosa sono sicuri al Nazareno: quando sarà il momento i grillini bisogna farli stare buoni». Non bastano le otto posizioni diverse sull’Ucraina del Pd al parlamento europeo: alla Farnesina, «per farli stare buoni», andrebbero quelli che su Kiev votano l’opposto di Elly. Sarebbe “il governo dei 5 minuti”, unica consolazione. Va comunque detto che agli Esteri i 5Stelle hanno una certa esperienza: Giggino Di Maio aveva trasformato la Russia in «un Paese del Mediterraneo» (il traghetto Pozzuoli-San Pietroburgo parte ogni mattina alle 9), cambiato la nazionalità del generale Pinochet (da cileno a venezuelano, tanto pure a Caracas mettono la “s” alla fine delle parole) e il presidente cinese dopo aver stretto la mano all’infante prodigio giustamente promosso a inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico, Xi Jinping dicevamo ha scoperto di chiamarsi «Mister Ping». A dargli una mano (non a Ping ma a Di Maio) c’era il sottosegretario anche lui grillino Manlio Di Stefano (nella traduzione di un documento era diventato “Of Stefano”, prodigi del traduttore di Google), il quale su Twitter dopo alcune esplosioni a Beirut, capitale del Libano, aveva mandato «un abbraccio ai nostri amici libici».

Nel governo Schlein – apprendiamo – tornerebbe al ministero, ma non è noto in quale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano detto Peppe. Sarebbe un traguardo straordinario per uno che, l’ha detto lui, già grandicello non aveva dimestichezza con l’alfabeto: «Ma cosa sta dicendo!», ha tuonato in tivù contro il leghista Siri, «guardi che io quando è crollata l’Unione Sovietica non avevo ancora imparato a scrivere!». Peppe aveva 9 anni. Schlein, ci dice il Corriere, «è molto cambiata, niente più sorriso fisso né supercazzole imparate a memoria», e in effetti il concetto di «salto quantico» applicato al Pd è cristallino. Come la posizione della leader dem a Bruxelles (siamo a marzo): «Difesa comune sì, riarmo no», che è come dire «urlo ma sottovoce», «mi ubriaco ma non bevo alcolici». E però Elly è «più solida e credibile»: «Un drappello di Alpini canta “Faccetta nera”? Lei, veloce come impone il web: “Vergogna!”». Cavolo che solidità! «A Bonaccini», anticipa sempre il Corriere, «andrebbe una roba come le Imprese», massì.