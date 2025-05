Jasmine Paolini, Roddick: "Gioca benissimo nonostante il deficit fisico"

Agli Internazionali d’Italia a Roma si è presa tutto: la vittoria nel singolo e quella nel doppio in coppia con Sara Errani. Jasmine Paolini ora sogna in grande in attesa della prossima stimolante sfida sulla terra rossa, il Roland Garros, e intanto è stata esaltata da Andy Roddick nel suo podcast “Served with Andy Roddick”: "Paolini non fa mai un colpo che mi faccia pensare ‘uh è stata una scelta sbagliata', fa sempre il colpo giusto, potrebbe sbagliarlo, potrebbe mancarlo di un centimetro, raramente è strategicamente irresponsabile — ha detto — Lei è iper, iper intelligente, gioca benissimo. E lo sappiamo che gioca come avesse un deficit fisico da quando è diventata professionista (il riferimento è alla statura, Paolini è alta 1,57 rispetto all'1,76 di media delle tenniste in Top 10, ndr.)”.

Non è sorpreso Roddick del fatto che Paolini sia al quarto posto al mondo: “Tutti noi la davamo in finale, che bella storia, ed è più in alto in classifica un anno dopo — ha aggiunto — Ha fatto un lavoro straordinario, è una grande giocatrice. È molto divertente da guardare”. La toscana "ha un sorriso che ti fa venire voglia di sorridere. In campo femminile questa è la prima vittoria dell’Italia da quella di Raffaella Reggi del 1985 — ha aggiunto lo statunitense —. Paolini è così simpatica Non riuscivo nemmeno a capire cosa stesse dicendo durante la cerimonia di premiazione ma sapevo che era divertente perché lei stava ridendo e tutti ridevano. Sembra una vincente. Chi avrebbe scommesso un anno fa che sarebbe arrivata al Roland Garros da quarta nel ranking davanti a Iga Swiatek?".