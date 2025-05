Belve, Francesca Fagnani stravolge le regole della tv

La nuova serie di puntate è partita martedì con una media di 1,5 milioni di spettatori e il 10% di share con picchi vicini al 15% in momenti clou come l’esorcismo tentato dall’ex vincitrice del Grande Fratello Floriana a suo figlio o le confessioni di Raz Degan sulla sua vita “al limite” negli anni ’90.

In poco tempo Francesca Fagnani si è costruita una propria “comunità” che è un punto di forza per lei, un pubblico che ha un rapporto quasi fideistico con il format, pronto a seguirla in caso di eventuali spostamenti in altri contesti. Uno zoccolo duro fatto di laureati (14% di share), ragazzi (15/24 anni al 13%), giovani adulti (35/44 anni all’11%) e donne (12%). La conduttrice è imprevedibile ma il forte consenso trasversale è la sua assicurazione sulla vita.