Haiti, un conto da 30 miliardi a Macron per le angherie francesi

Diciamolo senza girarci troppo intorno: la Francia deve circa trenta miliardi di euro ad Haiti e dovrebbe avviare da subito un dibattito su come restituirli. L’idea per cui non avrebbe i mezzi per fare questo pagamento non regge. È una somma importante ma che rappresenta meno dell’1 per cento del debito pubblico francese (3.300 miliardi di euro) e appena lo 0,2 per cento dei patrimoni privati (15mila miliardi): una quota trascurabile». Lo ha scritto Thomas Piketty in un articolo per Le Monde e ripreso sull’Internazionale in edicola questa settimana. La storia risale a quando, «due secoli fa nel 1825, la Francia impose ad Haiti il pagamento di un tributo per risarcire i proprietari di schiavi per le loro proprietà perdute. Questo debito, che il fragile stato haitiano ha dovuto rimborsare fino agli anni Cinquanta del Novecento, ha impedito lo sviluppo del paese, oggi tra i più poveri del mondo. Tutte le forme di governo che si sono alternate in Francia fino a quel periodo (monarchia, impero, repubblica) hanno continuato, convinte di essere nel giusto, a percepire queste somme. È un fatto documentato».

In parole semplici Piketty ci sta raccontando un’altra storia del potere coloniale della Francia, un potere esercitato fino a pochi decenni fa. Talvolta addirittura fino a pochi anni fa come nel caso dell’obbligo «imposto alle ex colonie di usare il franco Cfa, cioè una moneta emessa dalla Banca Centrale francese nell’Africa francofona: un cappio monetario e un sottile ricatto finanziario mantenuto persino sotto lo sguardo della Bce. Pensare che in tutto questo Macron non c’entri visto che si tratta di pratiche antiche, è sbagliato. Come ammette lo stesso economista autore del Capitale del XXI secolo, la Francia deve circa trenta miliardi di euro ad Haiti. L’idea per cui non avrebbe i mezzi per fare questo pagamento non regge. Insomma- è il dibattito aperto in Francia- perché non chiedere scusa e sollevare un paese depredato con logiche coloniali e posture padronali? E perché Macron si rifiuta di prendere in esame tale possibilità? Potrebbe chiedere agli amici della Comunità di Sant’Egidio.