Russia, Trump manda il suo inviato speciale da Putin: 3 ore e mezza di incontro. Cosa sta succedendo

Steve Witkoff, inviato speciale di Donald Trump che si è recato in Russia per il rilascio del cittadino statunitense Marc Fogel, ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin per una chiacchierata durata circa 3 ore e mezza. È quanto ha detto il giornalista di Fox News Sean Hannity nel corso di un'intervista con il segretario di Stato Usa Marco Rubio, di cui riferisce il dipartimento di Stato sul suo sito.

"Il presidente Zelensky ha detto di essere aperto a un accordo. Ora, Vladimir Putin non ha ottenuto nulla in cambio - a quanto mi risulta - per il rilascio di questo ostaggio. Steve Witkoff è andato, a quanto pare ha incontrato per tre ore e mezza Vladimir Putin, e ha riportato a casa l'ostaggio, e credo che sia spettacolare", ha detto il giornalista, chiedendo poi cosa si possa dedurre e se si tratti della "fine della guerra in Europa".

Nella sua risposta Rubio non ha fatto riferimento all'informazione fornita dall'intervistatore: "In fin dei conti, in tutto il mondo abbiamo a che fare con leader forti. Possono non piacerci o non piacerci, ma sono leader forti che rispettano la forza. Ed è quello che abbiamo con Donald Trump alla Casa Bianca", ha detto Rubio.