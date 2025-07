Bologna, altra bomba sul Pd: maxi-incarico illegittimo agli architetti

Faro della Corte dei Conti sul Comune di Bologna. Nel mirino una consulenza esterna mascherata da appalto di servizi. Per la sezione di controllo dei magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, ha queste caratteristiche un affidamento disposto dal Comune, con una determinazione dirigenziale del 2024, a uno studio di architettura, per redigere uno studio unitario sulle aree esterne a nord del distretto ex scalo Ravone, per un importo di circa 115mila euro. Lo riporta il Resto del Carlino. I giudici contabili (presidente Marcovalerio Pozzato, consigliere relatore Alberto Rigoni), hanno accertato l’illegittimità della procedura adottata dall’amministrazione comunale e hanno disposto la trasmissione della delibera, la numero 89 del 2025, alla Procura regionale contabile per le valutazioni sul danno erariale.

Il motivo è che secondo la Corte dei Conti l’affidamento non avrebbe riguardato un appalto di servizi che si ha quando c’è una prestazione diretta a fornire un’utilità a favore del committente- ma un incarico di collaborazione esterna. Collaborazione resa, peraltro, in violazione delle norme di legge: cioè senza aver prima accertato l’impossibilità di utilizzare personale interno e senza procedura comparativa. Inoltre, negli atti del Comune non è stato riscontrato il parere dei revisori dei conti, obbligatorio per legge. Intanto va avanti la polemica contro l’amministrazione comunale, scatenata dall’esposto di una rete di associazioni e comitati locali che ha spinto la Procura ad aprire un fascicolo conoscitivo, al momento senza indagati né ipotesi di reato.