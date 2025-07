Dj Godzi morto a Ibiza, la seconda autopsia: i dettagli sono agghiaccianti

Stando ai risultati anticipati, "le fratture della gabbia toracica anteriore (costole e sternale) di entrambe le clavicole devono essere valutate nel contesto attuale, dopo l'esecuzione dell'autopsia". Il riferimento è al primo esame autoptico compiuto sulla salma, che secondo il padre della vittima, ex primario del Centro di traumatologia dell'ospedale Cardarelli, era stato effettuato in maniera "frettolosa".

Nel frattempo è emerso un filmato che conferma l'aggressione di Michele Noschese all'anziano vicino di casa. Il 35enne, stando a quanto riferito dai testimoni, sembrava essere sotto effetto di droga. In un video si vede il deejay aggredire l'anziano vicino, Xavier. Proprio per questo sabato gli agenti sono intervenuti nel complesso residenziale di Roca Lisa, a Santa Eulalia, dopo varie segnalazioni al 112 da parte dei residenti di "gravi alterchi e colluttazioni" in un'abitazione. In tanti hanno anche visto una ragazza sui 25 anni che, inseguita da Michele, fuggiva da casa sua scavalcando un balcone e raggiungendo l’appartamento vicino.