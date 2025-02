Andrea Regazzoni muore in vacanza in Egitto: sospetti atroci, "ecco cosa lo ha ucciso"

12 febbraio 2025 a

Ennesima morte sul mar Rosso. Questa volta la vittima è un turista italiano, Andrea Regazzoni. L'uomo si trovava in vacanza a Marsa Alam, aveva 60 anni ed era originario di Bergamo. Dopo aver accusato febbre molto alta e sintomi influenzali è stato trasportato in ospedale- Ma non c'è stato nulla da fare.

Andrea Regazzoni era originario di Piazza Brembana e viveva a Santa Brigida. Quella era la sua prima - e ultima - vacanza all'estero. L'uomo si è ammalato in Egitto, mentre si stava godendo qualche giorno di relax tra gite sul Nilo, visita alla Valle di re, le piramidi, i musei e il resort. Si stava rilassando, come si evince da alcune foto postate sul suo profilo Facebook. Poi si è ammalato gravemente, forse a causa di un virus.

Andrea è rimasto in camera due giorni, mandando messaggi di rassicurazione a casa. Sembrava nulla di grave. Poi gli amici conosciuti durante il viaggio lo hanno accompagnato in infermeria, e da qui in ospedale, quando sono stati avvisati i famigliari. Ma ormai non c’era più nulla da fare. E’ morto la sera di domenica 9 febbraio. Resta da capire il motivo del decesso, forse un misterioso virus contratto durante la vacanza.