Guerra in Ucraina, vertice di Parigi ai raggi X: cos'hanno deciso gli europei

L’Europa finalmente ha un’idea: per aiutare l’Ucraina senza gli Stati Uniti bisogna produrre più armi, che è anche quello che proprio Washington ci chiede, ma per farlo bisogna fare dei sacrifici, ovvero “tagli al bilancio” e “riduzione dei finanziamenti ai nostri modelli sociali”. Detto in altri termini, per rafforzarsi militarmente e raggiungere quelle percentuali di Pil di spesa in armi tra il 3% e il 5% di cui si parla, l’Europa deve indebolirsi socialmente, deve intaccare i principi su cui è stata fondata.