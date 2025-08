Russia, Trump schiera due sottomarini nucleari "nelle regioni appropriate"

Nuove drammatiche punte di tensione tra Stati Uniti e Russia. Da Washington si fa ancora sentire il presidente americano Donald Trump, che non nasconde il crescente malcontento e ha dato tempo all'omologo russo Vladimir Putin fino al prossimo 8 agosto per mettere fine al conflitto in Ucraina.

Dopo i tesi scambi con l'ex presidente Dmitry Medvedev, il capo della Casa Bianca è arrivato a sfidare apertamente Mosca: "Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie", dell'attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha annunciato il tycoon su Truth, "ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni insensate e provocatorie fossero più di semplici parole". "Le parole sono molto importanti e possono spesso portare a conseguenze indesiderate; spero che questo non sia uno di quei casi", ha aggiunto. In precedenza Trump aveva affermato di non essere sicuro che le annunciate sanzioni contro Mosca avranno effetto, "ma lo faremo". Resta tuttavia ancora aperto il canale diplomatico. L’inviato speciale Steve Witkoff, attualmente in missione in Israele e Gaza, "andrà in Russia", ha annunciato il leader Usa.