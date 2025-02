Ucraina, Emmanuel Macron convoca un altro vertice a Parigi: quali Paesi saranno presenti

18 febbraio 2025 a

Ritenta e - forse - sarai più fortunato. Non contento del clamoroso flop di ieri, lunedì 17 febbraio, Emannuel Macron ci riprova subito. L'Eliseo ha infatti convocato un nuovo vertice per domani, rivolto però ad altri Paesi. La Francia ha in programma di ospitare domani un secondo summit su Ucraina e sicurezza europea, stavolta con la partecipazione anche di altri Paesi europei non presenti ieri e il Canada. Lo ha riferito il Guardian, citando quanto rivelato a Reuters da fonti diplomatiche. I Paesi invitati sarebbero Norvegia, Canada, Lituania, Estonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Grecia, Finlandia, Romania, Svezia e Belgio.

"Gli europei non devono mostrare debolezza, devono restare uniti. Una capitolazione imposta dell'Ucraina metterebbe in pericolo tutti gli europei. L'unico modo per garantire una pace duratura in Ucraina è disporre di solide garanzie di sicurezza". Lo ha detto in un'intervista all'Ansa il ministro per gli Affari europei, Benjamin Haddad. "La sicurezza dell'Ucraina non può essere decisa senza gli ucraini, la sicurezza dell'Europa non può essere decisa senza gli europei - ha continuato Haddad -. Questo è il momento della verità per gli europei, in un momento in cui gli americani ci voltano le spalle e sono in gioco i nostri interessi in Ucraina. Per questo il presidente Macron ha organizzato questo incontro e ha invitato Giorgia Meloni".

''Per la prima volta dal 1945, la guerra può arrivare sul suolo europeo, intorno a noi'': è l'avvertimento lanciato dal premier francese, François Bayrou, in occasione di una riunione sull'Ucraina che si è tenuta a Palazzo Matignon. ''Siamo in un contesto anni '30, con degli iceberg che ci arrivano in faccia e la riunione di Parigi all'Eliseo non ha consentito di allontanarli'', ha aggiunto Bayrou, in riferimento al vertice di ieri tra Macron e i leader dei principali Paesi europei, tra cui l'Italia. Per Bayrou, assistiamo oggi ''ad un'alleanza imprevedibile di Putin e Trump che marginalizza l'Europa sul proprio territorio''.