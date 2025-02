Hamas, "bare chiuse a chiave": l'ultimo sfregio ai piccoli Bibas e a Israele

20 febbraio 2025 a

a

a

L'ultimo sfregio dei terroristi di Hamas a Israele passa per le vittime della guerra. Secondo l'emittente pubblica Kan, le bare che contengono gli ostaggi morti consegnati all'Idf sarebbero chiuse a chiave. Per di più, Hamas non avrebbe consegnato le chiavi per aprirle.

Nel frattempo, l'esercito israeliano starebbe controllando se con i corpi siano stati restituiti anche gli effetti personali appartenenti agli ostaggi. Inoltre, prima di procedere all'apertura dei feretri, con altri mezzi, l'Idf si sarebbe assicurata dell'assenza di trappole esplosive.

A Tel Aviv, intanto, sono stati proiettati su un grande schermo diversi filmati della famiglia Bibas e di Oded Lifshitz, tutti vittime di Hamas, ripresi prima del loro rapimento. A differenza delle volte precedenti, inoltre, oggi i media israeliani hanno deciso di non trasmettere le immagini in diretta di Al Jazeera del rilascio degli ostaggi morti per rispetto ai defunti e alle loro famiglie.

La solita sceneggiata organizzata da Hamas per mostrare alla folla le salme dei quattro ostaggi morti restituite a Israele si è tenuta accanto a un cimitero a Bani Suheila, dove - secondo Al Jazeera - erano stati sepolti i corpi. Un anno fa, come ha fatto sapere l'Idf, era stato scoperto un tunnel sotterraneo proprio sotto il cimitero, che ospitava l'ufficio del comandante di battaglione di Khan Yunis. Proprio da lì sarebbero stati diretti i combattimenti del 7 ottobre. All'interno del tunnel sarebbero state trovate anche sale operative, postazioni di comando e dormitori per alti funzionari di Hamas. Tutto distrutto in un secondo momento da Israele.