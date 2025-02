Ucraina, "sono pronto a dimettermi da presidente": Volodymyr Zelensky sgancia la bomba

23 febbraio 2025 a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che sarebbe stato disposto a "rinunciare" alla presidenza dell'Ucraina in cambio della pace. "Sì, ne sarei felice, se è per la pace dell'Ucraina", ha detto Zelensky in conferenza stampa. "Se c'è bisogno che io lasci questa sedia, sono pronto a farlo, e posso anche scambiarla con l'adesione alla Nato per l'Ucraina". I suoi commenti sono arrivati dopo che il presidente Usa Donald Trump lo ha definito un "dittatore senza elezioni". E ha annunciato anche quando saranno indette nuove elezioni a Kiev: "Dopo la fine della legge marziale, ci saranno le elezioni. E le persone faranno la loro scelta. Non sarò al potere per dieci anni. Ma non permetteremo a Putin di salire al potere sul territorio dell'Ucraina. Questo è tutto".

Il presidente dell'Ucraina ha assicurato di non essersi offeso per le parole di Donald Trump, che lo aveva definito un "dittatore". "Certamente non descriverei le sue parole come un complimento e qualcuno si potrebbe offendere se fosse realmente un dittatore, ma io non lo sono, sono un presidente eletto legittimamente", ha spiegato ai cronisti.

Volodymyr Zelensky ha poi dichiarato di voler incontrare Donald Trump prima di un eventuale vertice tra il presidente americano e Vladimir Putin. ''Dobbiamo incontrarci e parlare'' con Washington dell'accordo sulle terre rare, ha dichiarato Zelensky in conferenza stampa a Kiev. ''Penso che questo incontro debba essere equo, cioè avvenire prima che Trump incontri Putin'', ha aggiunto.