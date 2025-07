La Russia sferra un attacco senza precedenti sull'Ucraina: radar ingannati

Nella notte del 21 luglio, la Russia ha lanciato un attacco combinato su larga scala contro l’Ucraina, utilizzando droni Shahed, missili da crociera Kalibr, missili ipersonici Kh-47M2 Kinzhal e bombardieri strategici Tu-95MS. L’offensiva, iniziata alle 23:00, ha colpito regioni come Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia e Kherson.

La strategia russa, definita “attacco a pacchetto misto”, mira a saturare le difese aeree ucraine e a logorare psicologicamente la popolazione, colpendo di notte per ridurre l’efficacia delle contromisure antiaeree. I droni, lenti ed economici, attivano i radar ucraini, preparando il terreno per i missili Kalibr e Kinzhal, difficili da intercettare per la loro velocità e precisione.L’Aeronautica ucraina ha segnalato il decollo di bombardieri Tu-95MS dalla base di Olenya, nella regione di Murmansk, e di caccia MiG-31K da basi come Savasleyka e Achtubinsk.