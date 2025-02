Germania al voto, ecco i primi risultati: chi è in testa secondo gli exit pool

23 febbraio 2025 a

L'Unione Cdu/Csu di Friedrich Merz vince le elezioni in Germania con il 29%, secondo il primo exit poll della tv pubblica Ard. Seconda l'ultradestra di Afd con il 19,5%, la prima volta nella storia della Repubblica federale. Seguono l'Spd al 16%, i Verdi al 13,5%, la Linke all'8,5%. Rischiano di non entrare al Bundestag i liberali di Fdp con il 4,9% e Bsw con il 4,7%. La soglia di sbarramento è del 5%. L'affluenza alle urne in Germania sarebbe stata dell'84%, la più alta dal 1990, secondo una stima della tv Ard.

"I dati parlano chiaro. L'Unione ha vinto. Il semaforo è stato liquidato. E gli elettori vogliono che il cancelliere sia Friedrich Merz". Lo ha detto il segretario generale della Cdu Carsten Linnemann, commentando i primi exit poll con Ard in Germania. Alice Weidel, coleader di Afd, celebra la "vittoria storica" del suo partito alle elezioni in Germania, che gli exit poll danno come previsto al secondo posto, tra il 19 ed il 20% dei voti. "Siamo pronti ad assumerci la responsabilità del Paese", ha affermato Weidel.

Gli exit poll sulle elezioni politiche tedesche diffusi dalla Zdf assegnano 187 seggi al Bundestag alla Cdu/Csu, 131 ad Afd, 108 all'Spd, 79 ai Verdi, 59 alla Linke e 33 a Fdp e Bsw, qualora confermassero di aver raggiunto la soglia di sbarramento del 5%. In caso contrario, i voti dei due partiti verrebbero redistribuiti tra le altre forze politiche. Va sottolineato che, in virtu' del sistema elettorale misto in vigore in Germania, e' possibile mancare di poco la soglia di sbarramento ed entrare comunque in Parlamento, come avvenne alla Linke nel 2021.