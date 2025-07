Sinner, "squali e pesci piccoli": le parole di fuoco di Thomas Ceccon

"Ai Mondiali di Singapore sono venuto per arrivare primo. O vinco o vinco. Anche se ormai ne sono consapevole: una medaglia copre, ma non scalda. Devi imparare a mettere la testa fuor d'acqua", spiega a U di Repubblica il 24enne veneto, primatista mondiale nei 100 dorso, oro olimpico a Parigi, argento e bronzo a Tokyo 2021 nelle staffette 4x100 stile libero e 4x100 misti.

Nel nuoto, adora il fuoriclasse francese Leon Marchand che a Parigi "per tutta la durata delle Olimpiadi non ha mai voluto incontrare la famiglia che pure era lì. E ha vinto quattro medaglie d'oro. Le pressioni esterne sono devastanti. C'è chi si toglie dai social. Io stesso non voglio che i miei mi scrivano messaggi durante le gare. Eliminare i rumori esterni aiuta. L'ansia galleggia con te, non puoi affondarla".

Anche grazie all'exploit ai Giochi, Ceccon ha conquistato copertine e riviste: "L’esperienza da testimonial mi piace, è divertente. Un po’ di narcisismo non guasta. I set fotografici sono interessanti, chi ti trucca e ti aggiusta anche. Ognuno ha la sua arte. È bello avere qualcuno che ti cura, che ti guarda con altri occhi e ti migliora. Aiuta a uscire dall’acqua, anche perché noi in piscina non siamo molto riconoscibili. Non siamo Sinner, i nostri sport hanno una diversa visibilità. Pochi minuti e via".