Germania al voto, Alice Weidel di AfD esulta così: "Pronti a fare parte del governo"

La Cdu-Csu si conferma in testa alle elezioni federali in Germania con il 29% delle preferenze secondo i primi exit poll riportati dall'emittente Ard. L'ultradestra dell'AfD, seconda forza politica, raccoglie il 19,5%, davanti all'Spd con il 16%. I Verdi sono al 13,5%. Exploit della Linke con l'8,5%. Al momento sotto la soglia per l'accesso al Bundestag i liberali di Fdp con il 4,9% e Bsw con il 4,7%. Altri partiti al 3,9%. "I dati parlano chiaro. L'Unione ha vinto. Il semaforo è stato liquidato. E gli elettori vogliono che il cancelliere sia Friedrich Merz". Lo ha detto il segretario generale della Cdu Carsten Linnemann, commentando i primi exit poll con Ard in Germania.

"Saremo sempre pronti a far parte di un governo che voglia realizzare la volontà del popolo": ha affermato Alice Weidel, leader dell'ultradestra di Afd, intervenuta di fronte ai militanti del partito subito dopo la pubblicazione dei primi dati sulle elezioni. "Abbiamo fatto una straordinaria campagna elettorale. È stato bello. Siamo il solo partito che ha raddoppiato i consensi rispetto all'ultima volta. Volevano dimezzarci è accaduto il contrario", ha aggiunto.

L'affluenza alle elezioni federali anticipate in Germania è attesa all'84 per cento. È quanto ha riferito l'istituto di ricerca Infratest evidenziando che, se il dato sarà confermato dall'Ufficio elettorale federale, si tratterà della più alta affluenza alle urne dal 1990 a oggi.