Germania, "la Russia può attaccare la Nato entro il 2029": allarme rosso

La Russia potrebbe attaccare la Nato entro il 2029, se non addirittura prima: a lanciare l’allarme il capo di Stato maggiore tedesco, il generale Carsten Breuer. “C’è l’intento di farlo e c’è un rafforzamento in corso delle riserve militari di Mosca - ha affermato l’alto ufficiale in un'intervista alla Bbc -. Gli analisti parlano del 2029, per cui entro quattro anni dovremmo essere pronti per affrontare una possibile invasione in Europa. Se mi chiedete oggi, è una garanzia che Putin non ci attaccherà prima di quella data? La mia risposta è no: dovremmo essere pronti a combattere stasera”.

Secondo il capo di Stato maggiore tedesco, Mosca starebbe fabbricando 1500 nuovi carri armati ogni anno, e non tutti sarebbero destinati alla guerra in Ucraina. Molti potrebbero essere usati per un attacco contro uno dei Paesi baltici: le tre ex-repubbliche sovietiche di Lituania, Lettonia ed Estonia, tutte entrate nella Nato e nella Ue dopo il crollo dell’Urss nel 1991. Per il generale, inoltre, anche la Polonia sarebbe un Paese a rischio.