Donald Trump, "quel livido sulla mano": tam tam dopo l'incontro con Macron

Mentre in Italia si attendono con crescente ansia gli aggiornamenti sullo stato di salute di Papa Francesco, all'estero, a un livello ovviamente più blando, si discute del livido sulla mano di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti nelle sue ultime apparizioni pubbliche subito dopo l'incontro con il collega francese Emmanuel Macron alla Casa Bianca, ha mostrato agli obiettivi di mezzo mondo un vasto ematoma sulla sua mano destra.

In Rete gli "sciacalli" si sono subito scatenati in congetture tra le più inquietanti e fantasiose, a cominciare dall'ipotesi di una "malattia della coagulazione". C'è chi si domanda se il presidente americano si sia sottoposto a "continui prelievi del sangue", addirittura a delle flebo legate a "carenza di vitamine", mentre i più ottimisti tra gli anti-Trump si sbilanciano paragonando il livido ai segni scuri comparsi sulle mani della Regina Elisabetta nel corso del suo incontro con l'allora primo ministro britannico Liz Truss, avvenuto poco tempo prima della sua scomparsa. Una gufata bella e buona, con corollario di sospetti tendenziosi e domande come "Cosa non ci è stato detto sulla sua salute?" o "È per questo che non ha voluto pubblicare la sua cartella clinica?".

Un polverone che riguardando la salute stessa del commander in chief americano, che compirà 79 anni tra pochi mesi, il prossimo 14 giugno, ha portato al Casa Bianca a replicare smentendo nettamente le malelingue: "Il presidente stringe molte mani e questo lascia segni", hanno spiegato le autorità.

Le immagini del faccia a faccia con Macron confermerebbero peraltro questa versione. Il capo dell'Eliseo è apparso a molti "su di giri", particolarmente di buon umore e quasi "entusiasta" nel suo rapporto con Trump. Qualcuno ha anche cronometrato la durata della stretta con cui il presidente francese ha bloccato il polso a Donald: ben 12 secondi.

Roba da bloccare la circolazione sanguigna, o giù di lì. E c'è anche chi ha notato come Macron abbia in realtà messo in atto un gesto dello stesso Donald, lo shake and yank (letteralmente, "agita e strattona"), che gli esperti considerano uno stratagemma muscolare da "maschio alpha" per mettere in soggezione l'interlocutore.