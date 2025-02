Francia, attacca la polizia coi coltelli e viene ucciso: il sospetto sull'uomo

26 febbraio 2025 a

Ucciso dai poliziotti perché armato di coltelli. In Francia, a Dugny, nel dipartimento di Seine Saint Denis, in mattinata gli agenti sarebbero stati protagonisti di una colluttazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era seduto alla fermata dall'autobus quando si sono avvicinati gli agenti. La colluttazione è avvenuta subito. Uno dei poliziotti ha usato un taser, senza ottenere alcun effetto. Così un altro collega ha aperto il fuoco, colpendo l'aggressore al torace.

L'uomo è morto nonostante le manovre di primo soccorso. Gli inquirenti stanno ora indagando sulle cause dell'aggressione, ma dalla polizia non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima. La stampa francese ha però fatto sapere che sarebbe trapelata un'informazione secondo cui l'aggressore avrebbe potuto essere un senza fissa dimora.

Da giorni l'allerta è massima. Sabato, al mercato di Mulhouse, un algerino di 37 anni, schedato per sospetto terrorismo islamista e con obbligo di lasciare il territorio francese, ha sferrato un attacco con un coltello a margine di una manifestazione per il Congo. L'aggressore ha gridato più volte "Allah u akbar", poi ha preso di mira dei poliziotti, uccidendo un portoghese di 69 anni che si era frapposto fra l'assalitore e gli agenti. "Non c'è dubbio che si sia trattato di un atto terroristico islamista", ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron.