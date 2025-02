Kiev, un blitz brutale: ammazzata Tetyana Kulyk. "Come ci vendicheremo": chi era

26 febbraio 2025 a

C'è anche una vittima eccellente nell'attacco con droni lanciato questa notte dall'esercito russo nella regione di Kiev: nel raid è infatti stata uccisa Tetyana Kulyk, giornalista di Ukrinform. Era autrice e conduttrice del progetto Nation of the Invincibles e ricopriva il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale.

"Tetiana Kulyk è stata una giornalista meravigliosa, ha realizzato molti programmi sulla nostra lotta e sui nostri eroi - l'ha ricordata il direttore generale di Ukrinform, Serhiy Cherevatyi -. Ieri avevamo parlato della preparazione di un'intervista con Kirill Budanov. Rimarrà per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Vendicheremo la nostra collega con materiali che smascherino i crimini di guerra dell'aggressore. E, come ha affermato Kyrylo Budanov in questa intervista, tutti i carnefici del popolo ucraino saranno sicuramente puniti".

Nel frattempo, procedono le grandi manovre diplomatiche in una fase particolarmente complicata, con gli Stati Uniti che sembrano propensi ad andare incontro alle richieste di Vladimir Putin e soprattutto non fare sconti a Zelensky. In questo senso è significativa la conferma del primo ministro di Kiev Denys Shmyhal, secondo cui Ucraina e Usa "hanno effettivamente" elaborato una versione finale dell'accordo sulle terre rare: "A oggi, questo accordo si chiama 'Accordo sull'istituzione delle regole e delle condizioni del Fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina'. In realtà, si tratta di un accordo preliminare che avrà valore legale e che prevede la creazione di un fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina" che "Ucraina e Stati Uniti gestiranno e riempiranno congiuntamente", ha detto Shmyhal. Il premier ucraino ha anche sottolineato che l'accordo è direttamente collegato alle garanzie di sicurezza dell'Ucraina e né il presidente ucraino Zelensky né il Consiglio dei Ministri lo prenderanno in considerazione senza di esse.