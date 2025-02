Ucraina, orrore al fronte: "Dovete suicidarvi", i servizi impongono ai nordcoreani di ammazzarsi

28 febbraio 2025 a

I soldati nordcoreani continuano a raccontare cosa accade al fronte. Da qualche tempo, come è noto, le truppe di Kim si sono scherate al fianco di quelle di Mosca per combattere contro l'esercito di Kiev. Ma le prestazioni dei militari norcoreani al fronte sarebbero davvero deludenti al punto che per gli ucraini i soldati arrivati dall'oriente sono diventati dei bersagli facili.

E ora al Wall Street Journal, due militari nordocreani hanno deciso di raccontare cosa accade davvero i battaglia e l'ordine partito da Kim di suicidarsi piuttosto che finire nelle mani del nemico. Uno dei due intervistati è un 26enne di nome Ri, che ha raccontato di essersi incamminato verso il fronte ucraino mentre era in stato di choc, a causa del ferimento alla mandibola e al braccio durante un combattimento. Poi, sempre lo stesso militare, finito prigioniero in Ucraina, ha affermato di non aver fatto in tempo a togliersi la vita cercando di azionare una granata.

Ma quanto pare l'indottrinamento alla morte sul campo di battaglia sarebbe arrivato dai vertici dei servizi segreti con un addestramento prima nei campio in Nord Corea e poi anche in trincea. Lì, alcuni 007 di Kim, avrebbero letto alcuni messaggi del dittatore ai militari convincendoli che il cadere prigionieri sarebbe stato come un tradimento. Da qui la carneficina di soldati nordocoreani che hanno scelto di togliersi la vita una volta persa la battaglia. Racconti dal fronte che spiegano quanto sia cruda la realtà in una situzione delicata come quella delle zone di battaglia in Ucraina.