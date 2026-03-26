Italia-Irlanda del Nord, dove e con chi hanno beccato l'arbitro Makkelie mercoledì sera: esplode il polverone

Esplode il caso Danny Makkelie a poche ore dalla semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord. Questa sera a Bergamo azzurri e britannici si sfideranno; la vincente si giocherà l'accesso ai Mondiali 2026 con chi la spunterà nell'altra semifinale tra Galles e Bosnia Erzegovina.
Nel frattempo, però, la stampa nordirlandese sta cavalcando una polemica sull'arbitro olandese che dirigerà il match: il direttore di gara mercoledì sera è stato pizzicato in un ristorante di Bergamo insieme a tutto il suo staff: i connazionali Steegstra e de Vries, guardalinee, l'esperto quarto uomo spagnolo Gil Manzano e gli addetti al Var Van Boekel e Manschot.
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Nulla di male, ovviamente, una semplice cena. Nessuna notte folle, nessun trattamento di favore da parte dell'Italia che ospita la squadra arbitrale. Eppure a Belfast e dintorni qualche sospetto sul direttore di gara, che con gli azzurri ha un bilancio positivo (due pareggi e due vittorie), sembra già esserci.
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E' stato lo stesso ct nordirlandese Michael O'Neill, infatti, ad annunciare di aver fatto preparare sul conto di Makkelie (e sulla Nazionale di Gennaro Gattuso, ovviamente) un dossier di 36 pagine: "Voglio che i ragazzi sappiano tutto di lui, da quante ammonizioni distribuisce di media fino ai motivi per cui di solito estrae i cartellini: possono essere elementi decisivi per i giocatori, che così sapranno come comportarsi nelle varie situazioni di gioco. Gli analisti hanno preparato un rapporto completo e tutti i miei calciatori lo riceveranno". Sacrosanto, vista la posta in palio. Ma viene il dubbio che qualcuno voglia già mettere le mani avanti. Atteggiamento poco british e molto latino.