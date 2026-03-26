Italia-Irlanda del Nord, dove e con chi hanno beccato l'arbitro Makkelie mercoledì sera: esplode il polverone

Esplode il caso Danny Makkelie a poche ore dalla semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord. Questa sera a Bergamo azzurri e britannici si sfideranno; la vincente si giocherà l'accesso ai Mondiali 2026 con chi la spunterà nell'altra semifinale tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Nel frattempo, però, la stampa nordirlandese sta cavalcando una polemica sull'arbitro olandese che dirigerà il match: il direttore di gara mercoledì sera è stato pizzicato in un ristorante di Bergamo insieme a tutto il suo staff: i connazionali Steegstra e de Vries, guardalinee, l'esperto quarto uomo spagnolo Gil Manzano e gli addetti al Var Van Boekel e Manschot.