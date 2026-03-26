Carlos Alcaraz, il pesante sospetto di Mouratoglu: "È annoiato. La mia sensazione..."

Le recenti sconfitte di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno riacceso il dibattito sulla pressione che accompagna i primi due giocatori del ranking mondiale. Se l’azzurro ha incassato i ko contro Djokovic agli Australian Open e contro Mensik a Doha senza particolari reazioni, lo spagnolo ha mostrato un volto diverso dopo le battute d’arresto contro Medvedev a Indian Wells e Korda a Miami, lasciando emergere nervosismo e insofferenza.

Proprio l’atteggiamento di Alcaraz è finito al centro delle riflessioni di Patrick Mouratoglou, uno dei tecnici più ascoltati del circuito internazionale. L’allenatore francese sostiene di aver colto segnali evidenti già prima dell’eliminazione in Florida, osservando il match contro Fonseca. “Durante il suo match contro Fonseca, ho avuto una sensazione. Carlos Alcaraz non sembrava coinvolto come al solito in questo Masters 1000. Il giorno dopo, ha perso contro Korda”.