Pd, rivolta contro primarie e Schlein: "Un bagno di sangue autodistruttivo"

Dopo il capitolo referendum, per la sinistra si apre quello più complicato delle primarie di coalizione. Se la disponibilità della segretaria del Pd Elly Schlein a questo step era piuttosto scontata e prevedibile, inaspettata invece è stata quella annunciata dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Intanto, si sono dichiarati pronti alla corsa anche l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini e il Progetto civico Italia dell’assessore romano Alessandro Onorato, che sarebbe sostenuto da Goffredo Bettini.

A chiamarsi fuori, invece, sono stati il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la sindaca di Genova Silvia Salis, che d'altronde ha sempre considerato quello delle primarie uno strumento "divisivo". Dalle fonti parlamentari più o meno affini alla segretaria Schlein, come si legge sul Giorno, al momento le primarie "rischiano di essere un bagno di sangue autodistruttivo" visto che non c'è ancora nessuno a prevalere in maniera netta.