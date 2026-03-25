Umberto Bossi, il leghista Matteo Bianchi rinuncia al seggio: "Nessuno ne è degno"

Nessuno è degno di prendere il posto di Umberto Bossi in Parlamento. Questa la motivazione per cui Matteo Bianchi ha rinunciato al seggio del fondatore della Lega Nord alla Camera. "La scomparsa di Umberto Bossi - ha spiegato la sua decisione su Facebook - segna un passaggio umano e politico che merita rispetto e consapevolezza. Nessuno può dirsi davvero degno di sostituirlo. Dopo aver riflettuto e aver condiviso questa decisione con le persone a me più vicine, ho deciso di non procedere con il subentro".

E ancora: "È una scelta che nasce non da una rinuncia, ma da una convinzione: oggi posso essere più utile ai territori, continuando il lavoro che sto portando avanti, ogni giorno, tra Lombardia ed Europa. Rivolgo un sincero ringraziamento alla Lega e al suo segretario Matteo Salvini per il percorso condiviso e per il lavoro che quotidianamente portano avanti a servizio del Paese. In questa fase finale della legislatura, mi è parso inoltre giusto lasciare spazio anche a chi non ha mai avuto l'opportunità di svolgere il ruolo di deputato, contribuendo così, ciascuno con il proprio percorso, alla vita delle istituzioni ed alla crescita personale".