Rainews24 e la strepitosa storia di Giulio Maira

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Dove danzano i pensieri)

Per sapere chi sia Giulio Maira, uno dei più grandi neurochirurghi contemporanei, bisogna guardare Rainews24. Il canale all news della Rai, nella notte tra domenica e lunedì, dalle 3 alle 4, ha mandato in onda l’interessantissimo documentario Dove danzano i pensieri. Storia di un neurochirurgo, prodotto da Rai Documentari e curato da Francesca Bonanni e Francesco Castellani.

50 minuti dedicati a un luminare, a una vera e propria eccellenza della nostra scienza e medicina, un uomo che nella sua carriera ha operato oltre 13.500 malati, tra cui artisti, Presidenti della Repubblica e Papi, autore di 327 pubblicazioni scientifiche nonché fondatore della Fondazione Atena Onlus, con lo scopo di promuovere la ricerca nel campo delle neuroscienze.