Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Rainews24 e la strepitosa storia di Giulio Maira

giovedì 26 marzo 2026
Rainews24 e la strepitosa storia di Giulio Maira

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Dove danzano i pensieri)
Per sapere chi sia Giulio Maira, uno dei più grandi neurochirurghi contemporanei, bisogna guardare Rainews24. Il canale all news della Rai, nella notte tra domenica e lunedì, dalle 3 alle 4, ha mandato in onda l’interessantissimo documentario Dove danzano i pensieri. Storia di un neurochirurgo, prodotto da Rai Documentari e curato da Francesca Bonanni e Francesco Castellani. 

50 minuti dedicati a un luminare, a una vera e propria eccellenza della nostra scienza e medicina, un uomo che nella sua carriera ha operato oltre 13.500 malati, tra cui artisti, Presidenti della Repubblica e Papi, autore di 327 pubblicazioni scientifiche nonché fondatore della Fondazione Atena Onlus, con lo scopo di promuovere la ricerca nel campo delle neuroscienze. 

Rete 4, la commedia sexy non tramonta mai

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Innocenza e ...

In simulcast sulla generalista Rai 2 il doc è stato seguito, a quell’ora, da 50mila persone circa con picchi di 60mila per testimonianze come quelle della ragazza salvata da un tumore al cervello o di Milly Carlucci che di lui dice: «Impersona la figura più alta del medico». Davvero una carriera se non da Premio Nobel poco ci manca.

Raisport, non solo Pogacar: un sabato da urlo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Raisport) Po...
tag
giulio maira
rainews24

Tele...raccomando RaiNews24 vola di notte grazie all'Iran

Nel mirino RaiNews24, sfiduciato il direttore Paolo Petrecca con l'83% dei voti: cosa può accadere

Colpi di sole Rai, il cdr di Rainews accusa ancora: "No all'intero intervento di Giorgia Meloni"

ti potrebbero interessare

Propaganda Live, Diego Bianchi in delirio per le toghe rosse: lo show su La7

Propaganda Live, Diego Bianchi in delirio per le toghe rosse: lo show su La7

Claudio Brigliadori
Affari Tuoi, Bernardo e il casting di De Martino sotto accusa: "Gente impresentabile"

Affari Tuoi, Bernardo e il casting di De Martino sotto accusa: "Gente impresentabile"

Redazione
L'Eredità, Giulia trionfa alla Ghigliottina? Massacrata: "Un po' eccessivo"

L'Eredità, Giulia trionfa alla Ghigliottina? Massacrata: "Un po' eccessivo"

Redazione
La Pennicanza, Fiorello umilia Elly Schlein: "Perché si è scusata coi suoi elettori"

La Pennicanza, Fiorello umilia Elly Schlein: "Perché si è scusata coi suoi elettori"

Redazione