Rainews24 e la strepitosa storia di Giulio Maira

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CHI SALE (Dove danzano i pensieri)
Per sapere chi sia Giulio Maira, uno dei più grandi neurochirurghi contemporanei, bisogna guardare Rainews24. Il canale all news della Rai, nella notte tra domenica e lunedì, dalle 3 alle 4, ha mandato in onda l’interessantissimo documentario Dove danzano i pensieri. Storia di un neurochirurgo, prodotto da Rai Documentari e curato da Francesca Bonanni e Francesco Castellani.
50 minuti dedicati a un luminare, a una vera e propria eccellenza della nostra scienza e medicina, un uomo che nella sua carriera ha operato oltre 13.500 malati, tra cui artisti, Presidenti della Repubblica e Papi, autore di 327 pubblicazioni scientifiche nonché fondatore della Fondazione Atena Onlus, con lo scopo di promuovere la ricerca nel campo delle neuroscienze.
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In simulcast sulla generalista Rai 2 il doc è stato seguito, a quell’ora, da 50mila persone circa con picchi di 60mila per testimonianze come quelle della ragazza salvata da un tumore al cervello o di Milly Carlucci che di lui dice: «Impersona la figura più alta del medico». Davvero una carriera se non da Premio Nobel poco ci manca.