Russia, "schiaffo al maiale ingrato". Il Cremlino deride Zelensky

"Per la prima volta Trump ha detto in faccia al clown cocainomane la verità: il regime di Kiev sta giocando con la Terza Guerra Mondiale. E il maiale ingrato ha ricevuto uno schiaffo deciso dai proprietari del porcile. Questo è utile. Ma non basta: dobbiamo fermare gli aiuti militari alla macchina nazista".

Così in un post sul social X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev commenta l'acceso incontro alla Casa Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo statunitense Donald Trump. Dal Cremlino emerge ovviamente grande soddisfazione per quanto accaduto nello Studio Ovale, con lo scontro senza precedenti tra Usa e Kiev.

Un consigliere del presidente russo Vladimir Putin ha scelto una sola parola per fotografare il faccia a faccia: "Storico", ha scritto su X l'inviato speciale di Putin, Kirill Dmitriev. amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund che ha partecipato ai recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita.

Dall'Europa, commenti di tenore opposto. "C'è un aggressore, che è la Russia, e un popolo aggredito, che è l'Ucraina", ha ricordato il presidente francese Emmanuel Macron. “Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno aiutato e rispettare coloro che hanno combattuto fin dall'inizio - ha tuonato dal Portogallo -, abbiamo fatto bene ad aiutare l'Ucraina e a sanzionare la Russia tre anni fa e a continuare a farlo".

"Caro Volodymyr Zelensky, cari amici ucraini, non siete soli", è il messaggio social di Donald Tusk, primo ministro della Polonia e solidissimo alleato della confinante Ucraina.

"Ha tenuto testa alle armi di Putin e ora Zelensky viene aggredito in una diretta tv allestita alla Casa Bianca - sono le parole di uno sconvolto Paolo Gentiloni, esponente del Pd nonché ex commissario Ue -. Una cosa mai vista. Amo gli Stati Uniti, ma oggi mi vergogno".

Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier italiano, ha invece condivido il video dello scontro commentandolo con poche significative parole: "Obiettivo pace, basta con questa guerra! Forza".