Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo: "Volodymyr Zelensky si è suicidato"

01 marzo 2025 a

Un qualcosa che, semplicemente, non si era mai visto prima. Si parla della rissa nello Studio Ovale tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, l'incontro che si sarebbe dovuto concludere con la firma dell'accordo sulle terre rare ucraine e che invece è finito in uno scontro, brutale. Nessun accordo. Zelensky cacciato in malo modo da Trump dalla Casa Bianca. Una inquietante pagina di storia scritta in tempo reale.

Di quanto accaduto, ovviamente, se ne parla ovunque. E Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, non fa ovviamente eccezione. E nella puntata di venerdì 28 febbraio ecco ospite in collegamento Lucio Caracciolo. Lilli Gruber ricorda il titolo proposto dall'Economist: "Trump ha cominciato una battaglia stile-mafia per il potere globale. Cosa succederà adesso? Zelensky pare sia stato mandato via dalla Casa Bianca. Trump è stato durissimo, ha insultato e minacciato Zelensky, che è stato umiliato. Cosa succede adesso?", chiede la conduttrice.

Pesantissime le parole con cui risponde Caracciolo: "Io penso che sia stata una forma di suicidio assistito, quella di Zelensky in queste ore a Washington. Tu non puoi andare da quello che bene o male ti ha tenuto in piedi tutti questi anni e fare quella specie di dialogo tra sordi con insulti reciproci ed eccetera". Insomma, l'essenza è che per Caracciolo il premier ucraino si è suicidato.

"Dico suicidio assistito perché Zelensky chiaramente ha avuto più provocazioni di Trump - riprende -: prima lo aveva chiamato dittatore, poi aveva finto di non averlo detto. Ma perché accadono queste cose? Qui non si può fare diplomazia, negoziato, davanti alle telecamere. Quando fai diplomazia col teatro non vai da nessuna parte. Questo purtroppo in una tragedia che continua è un bruttissimo segno", conclude Caracciolo, esprimendo tutta la sua preoccupazione per lo scenario che si sta delineando.

