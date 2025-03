Influencer investita da un peschereccio muore mentre fa surf: il video-choc

03 marzo 2025 a

a

a

Una fine drammatica quella dell'influencer, stilista e fotografa Javiera Ortiz. La 34enne è stata travolta da un peschereccio proprio mentre faceva surf. È accaduto nelle acque antistanti la spiaggia di Rinconada a Tauca, in Cile. Qui Javiera ha perso la vita a pochi giorni dalle sue nozze, esattamente due settimane prima di pronunciare il "sì".

L'incidente mortale è avvenuto lo scorso venerdì 21 febbraio quando un piccolo peschereccio non si è accorto della presenza della donna distesa sulla tavola da surf a pochi metri dalla riva e l'ha travolta in pieno. La scena drammatica è stata immortalata in un video in cui si vede la barca arrivare a velocità elevata verso riva, senza badare alla presenza di eventuali bagnanti, prima di arenarsi sulla spiaggia.

Giulia morta trafitta dal pesce spada, "cos'è successo davvero": un'ipotesi sconcertante tra le onde

"Un peschereccio condotto da una persona di 60 anni - ha spiegato la polizia -, che stava lasciando il mare diretto alla spiaggia, non ha visto la donna di 34 anni". L'uomo è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione in attesa del processo. Stando a quanto ricostruito dal capo della polizia locale, "il peschereccio era condotto da una persona di 60 anni che non ha visto la surfista avvicinarsi alla riva. La donna ha riportato gravi ferite che ne hanno causato la morte. L'arresto è avvenuto lo stesso giorno in cui è morta la vittima".