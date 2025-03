04 marzo 2025 a

a

a

Poche settimane di autonomia militare ed economica, poi l'Ucraina dovrà sventolare bandiera bianca. L'amministrazione Trump ha sospeso la consegna di tutti gli aiuti militari statunitensi a Kiev.

Lo ha affermato un funzionario della Casa Bianca, bloccando miliardi di dollari in spedizioni cruciali mentre la Casa Bianca aumenta la pressione sul presidente Volodymyr Zelensky affinché chieda la pace con Vladimir Putin. La decisione riguarda le consegne di munizioni, veicoli e altre attrezzature, comprese le spedizioni concordate quando Joe Biden era presidente.

Un alto funzionario dell'amministrazione ha detto a Fox News che "non si tratta di una cessazione permanente degli aiuti, ma di una pausa". Bloomberg ha riferito inoltre che tutto l'equipaggiamento militare statunitense non in Ucraina sarebbe stato trattenuto, comprese le armi in transito su aerei e navi o in attesa nelle aree di transito in Polonia. Ha aggiunto che Trump aveva ordinato al segretario alla Difesa, Pete Hegseth, di eseguire lo stop.

In questo scenario, sarà sempre più difficile per Kiev reggere l'urto dell'offensiva russa. L'Ucraina potrà combattere solo fino all'estate senza il supporto americano. A sottolinearlo un funzionario europeo alla Cnn, che ha evidenziato le difficoltà imminenti per Kiev. Il canale televisivo ha sottolineato che l'amministrazione dell'ex presidente Biden, poco prima della scadenza del suo mandato, aveva intensificato le consegne di armi all'Ucraina, garantendo ingenti scorte di armamenti moderni. Tuttavia, mentre i paesi europei possono in parte sostituire le forniture di artiglieria americana, le armi più avanzate utilizzate dalle forze ucraine provengono prevalentemente dagli Stati Uniti, ha ribadito la Cnn.