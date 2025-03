"Maxar blocca le immagini satellitari ai militari": mossa Usa. E Kiev fa decollare i jet francesi: tensione alle stelle

07 marzo 2025 a

a

a

L’azienda aerospaziale americana Maxar Technologies ha bloccato l’accesso dell’Ucraina alle sue immagini satellitari. Lo riporta RBC-Ucraina citando le forze armate ucraine. L’interruzione è stata causata dal divieto imposto dal governo degli Stati Uniti di fornire informazioni di intelligence all’Ucraina. Maxar Technologies, ricordano i media ucraini, ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare Kiev nel corso della guerra, fornendo immagini satellitari di alta qualità che hanno contribuito a tracciare i movimenti delle truppe russe. Grazie ai satelliti della società Usa è stato possibile registrare l’equipaggiamento militare delle forze russe al confine anche prima dell’invasione, nonchè le conseguenze degli attacchi, ad esempio, a Bucha e Mariupol.

Nel 2023, Maxar Technologies aveva mostrato i villaggi nella regione di Donetsk dopo mesi di bombardamenti da parte delle truppe russe, scrive RBC-Ucraina. Intanto sul fronte all’inizio della notte erano stati segnalati danni alle infrastrutture critiche nella regione di Odessa, nel sud del paese. "L’attacco ha provocato incendi in tre edifici residenziali privati. Anche le infrastrutture critiche sono state danneggiate. Secondo le prime informazioni, non ci sono stati feriti", hanno indicato i servizi di emergenza.Il giorno prima, i raid russi su un hotel di Kryvyi Rig (regione centrale) avevano causato quattro morti e piu di 30 feriti, secondo le autorita. "Cittadini americani e britannici", volontari di una Ong che erano ospitati in questo hotel, sono sopravvissuti, ha precisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Infine l’Aeronautica ucraina ha impiegato per la prima volta i caccia Mirage 2000, forniti dalla Francia, per respingere un massiccio attacco lanciato dalle forze russe. Lo riferisce l’Aeronautica ucraina sulla propria pagina su Telegram. "I caccia francesi, arrivati in Ucraina solo un mese fa, hanno partecipato per la prima volta alle operazioni di contrasto a un attacco aereo nemico", si legge nel messaggio. I primi aerei Mirage 2000 sono stati consegnati all’Ucraina a inizio febbraio.